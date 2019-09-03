شركة الكهرباء تعد بتقليل ساعات طرح الأحمال على زليتن

قال مدير عام وحدة التحكم بالشركة العامة للكهرباء طرابلس، محمد مختار، إن طرح الأحمال على زليتن، يعود إلى ازدياد الكثافة السكانية في المدينة، وعدم تجاوب المدن التي تمتلك محطات توليد مع عمليات الطرح، واعدا بأن الوحدة «ستعمل بجدية في تقليل ساعات طرح الأحمال» على زليتن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين مختار، وعضوي المجلس البلدي زليتن، نضال الدوكالي، ومصطفى بن عائشة، الذي تناول مشكلة زيادة عدد ساعات طرح الأحمال، وكيفية وضع الحلول لهذه المشكلة، حسب بيان بلدية زليتن، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأوصى بن عائشة، بإتمام إجراءات بناء محطة توليد في زليتن، إضافة إلى تجديد وتجهيز محطة حكمون؛ باعتبارها تغذي وسط المدينة.

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وتشتكي عدد من البلديات من «عدم العدالة في برنامج طرح الأحمال»، ومنها سوق الجمعة، التي طالبت المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، في بيان أخير، بأن يتولى هذا الملف، بعيدا عن شركة الكهرباء.

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