هذه نتائج لقاء وزير المهجرين مع رئيس الهيئة العامة للسياحة

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة مع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، أمس الاثنين الصعوبات التي تواجه النازحين من منتسبي الهيئة، وكيفية التخفيف من معاناتهم.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على أن الهيئة تعمل على خلق برامج ترفيهية للتخفيف من الضغوط النفسية على أطفال العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في مدينة طرابلس.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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