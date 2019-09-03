هيئة الإعلام والثّقافة توقّع اتّفاقيّة مع معهد التّوفيق للغات

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة السيد جمعة الفاخري , أمس الإثنين بمكتبه في مدينة بنغازي مدير معهد التوفيق لتعليم اللغات السيد ناصر عبدالونيس.

هذا ويأتي اللقاء، لتوقيع مذكرة تفاهم بين إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، وإدارة معهد التّوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن المذكرة التي تم توقيعها تنصُّ على أن يقدِّم معهد التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية تخفيضًا بقيمة 25% لكافة المستويات الدراسية بالمعهد للعاملين بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها وأبنائهم أيضًا. (وال – بنغازي) س م/ رس

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