«صحة المؤقتة» تبحث مع نشطاء مدينة البيضاء سبل حل المشاكل الطارئة

التقى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، ظهر يوم أمس الاثنين بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء مجموعة من نشطاء وشباب الجبل الأخضر وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة سبل تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية للمساهمة في دعم وزارة الصحة وحل المشكلات الطارئة وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان، إذ ناقش الأوضاع الصحية في بمدينة البيضاء وما جاورها.

حيث أطلع وزير الصحة، النشطاء على سير العمل بوزارة الصحة وما تمَّ تقديمه من دعم للمرافق الصحية والمنشآت الطبية داخل نطاق البلدية والمخصصات المالية الممنوحة لهم من باب التحسين والتطوير والباب الثاني خلال عام 2019.

واستعرض وزير الصحة خلال اللقاء أيضا خطة واستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 بإعلان عام الرعاية الأولية بالبلاد وتوطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن والمشاكل التي يُواجها قطاع الصحة في ليبيا عموما، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر خلال عام 2019 عدة قرارات لصالح قطاع الصحة ببلدية البيضاء متعلقة بأنشاء وتطوير وصيانة وتوسعة عدد من المرافق الصحية ببلدية البيضاء وما جاورها بقيمة ماليه تقديرية تبلغ (62) مليون دينار ليبي لاستحداث وتطوير المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية والعيادات المجمعة طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية.

كما تم بحث سير عمل المنشآت الصحية والطبية والمستشفيات العامة والتعليمية والقروية بالبلدية وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين وصولا إلى مستوى أداء أفضل يلبي احتياجات المواطن وتطوير جودة الخدمة ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا الاستراتيجية ورؤيه وأهداف الوزارة.

