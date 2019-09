المتوسط:

اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، وعضوا المجلس البلدي زليتن، مصطفي بن عائشة، ونظال الدوكالي، ومدير مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية وعدد من مدراء الإدارات والدوائر الفنية بالشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية زليتن، على موقعه الرسمي “بالفيسبوك” أن الاجتماع تناول المشاكل التي تواجه البلدية من زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال وكيفية وضع الحلول لهذه المشكلة .

من جانبه أشار، محمد مختار مدير عام وحدة التحكم إلى أن طرح الأحمال على المدينة ناتج عن ازدياد الكثافة السكانية للمدينة وعدم تجاوب المدن التي تمتلك محطات توليد من عملية الدخول في طرح الأحمال مشيرا الى ان وحدة التحكم ستعمل بجدية للتقليل من ساعات طرح الأحمال.

The post بلدي زليتن والعامة للكهرباء يبحثان مشاكل زيادة ساعات طرح الأحمال بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية