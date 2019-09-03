حسام زكي: الموقف الأممي بخصوص ليبيا يتطابق مع موقف الجامعة

قال مساعد الأمين العام لجماعة الدول العربية حسام زكي إن الموقف الأممي حول الملف الليبي يتطابق تماما مع موقف الجامعة العربية.

زكي وفي تصريح لقناتنا أوضح أن أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط استطاع خلال الفترة الماضية أن يضع الجامعة في صورة الموقف الذي يجب اتخاذه بخصوص ليبيا.

هذا وأضاف زكي أن المبعوث الأممي غسان سلامة يرغب في أن تكون الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي شركاء في المؤتمر الدولي المزمع عقده بخصوص ليبيا،مبينا أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى صيغ مقبولة من الأطراف المؤثرة على الوضع في ليبيا.

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