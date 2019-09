المتوسط:

باشر مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، الإشراف على أعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع ( مقسمات الهواتف) الذي تنفذه شركة مزايا الخير وتتابعه الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وتعد أعمال تنفيذ شبكات تصريف المياه ضمن الخطة المعدة من بلدية بنغازي لحلحلة مختنقات الأمطار استعداد لدخول فصل الشتاء.

