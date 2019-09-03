شركة الكهرباء تبحث ساعات طرح الأحمال في زليتن

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي محمد ساسي اجتماعا موسعاً مع عدد من أعضاء المجلس البلدي زليتن وبحضور عدد من المدراء العامين ومساعديهم وعدد من مدراء الادارات والدوائر الفنية بالشركة العامة للكهرباء.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيس للشركة الكائن ببوابة الجبس طرابلس بحث العديد من المواضيع من بينها عدد الساعات التي يتم طرحها على البلدية وكذلك مراحل تنفيذ مشروعات النقل والتوزيع والجهد المتوسط القائم منها والمقترح والمنفذ.

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