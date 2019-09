المتوسط:

أعرب القائمون على مستشفى طرابلس المركزي، عن استيائهم من نقص علاج الأورام بالمستشفى.الكائنة بشارع الزاوية.

وبينت المستشفى، في بيانٍ لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديوان المحاسبة يشترط الشروط ويضع القيود ويعقد الإجراءات لصرف دواء موجود على الورق فقط، مؤكدة أنه يصل إلى الصيدليات بكميات لا تتناسب وأعداد المصابين، لافتة إلى أنه سرعان ما ينفد، وأنه لا حلول لمن لا يسعفه الوقت والظروف للحصول على جرعته في موعدها.

وأكدت المستشفى، أن جهاز الإمداد الطبي فشل في توفير هذه الأدوية، الخاصة بمرضى الأورام، والكثير من أدوية الأمراض الحساسة والنادرة.

وأشارت المستشفى، إلى أن كثير من الأجهزة والمؤسسات العامة، هيَّ مجرد قنوات، توفر فرصة للبعض للجلوس على المكاتب، واستلام الرواتب نهاية الشهر، قائلة: «ليس أولها جهاز الإمداد الطبي.. ولا آخرها شركة الكهرباء».

The post «طرابلس المركزي»: نعاني نقصا في أدوية الأورام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية