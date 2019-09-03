بلدية بنغازي تقيم أعمالًا خدمية استعدادًا لفصل الشتاء

بنغازي-العنوان

استعدادًا لدخول فصل الشتاء باشر مكتب المشروعات ببلدية بنغازي بالإشراف على أعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع بحي الليثي مقابل “مقسمات الهواتف” الذي تنفذه شركة مزايا الخير وتتابعه الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وقالت مكتب الإعلام بالبلدية، إن أعمال تنفيذ شبكات تصريف المياه تعد من ضمن الخطة المعدة من بلدية بنغازي لحلحلة مختنقات الأمطار.

والتقى رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، يوم الإثنين مع عدة مسؤولين وبحث معهم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في المدينة والمتمثلة في تنفيذ وصيانة عدد من شبكات الصرف الصحي.

وتناول اللقاء مشروع الصرف الصحي في عمارات 1015 والكيش بمربع القيروان ووسط البلاد وغيرها، ومحطات الرفع، إضافة إلى أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء.

كما تناول اللقاء تنظيف شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ وصيانة لعدد من خطوط مياه الشرب في عدد من الأحياء السكنية، واستكمال أعمال مشاريع المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار.

وأصدر بوجواري تعليماته بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة المقاسات وجداول الكميات والمستندات المُتعلقة بهذه المشاريع مع نهاية الأسبوع الجاري والبدء في أعمال التنفيذ والصيانة لهذه المشاريع بأسرع وقت ممكن.

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