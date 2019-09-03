بلدية بنغازي: عمل شبكات تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع

باشر مكتب المشروعات ببلدية بنغازي الإشراف على أعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع “مقسمات الهواتف”.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن إحدى الشركات تقوم بتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بالطريق بمتابعة من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي موضحة أن أعمال تنفيذ شبكات تصريف المياه تعد ضمن خطة بلدية بنغازي لحلحلة مختنقات الأمطار استعداد لدخول فصل الشتاء.

وفي سياق منفصل التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري أمس الإثنين مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي مصطفى بوزغيبه ورئيس مجلس إدارة مكتب العمارة للاستشارات حسن عكوش ومدير إدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي يالشركة العامة للمياه والصرف الصحي حمد العقيلي ومدير المشروعات بشركة البحر المتوسط للإنشاءات عبدالقادر الشريف ومدير مشروع السلاوي للمرافق المتكاملة بمكتب العمارة يوسف الليبيدي بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.

وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المُتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في المدينة والمتمثلة في تنفيذ وصيانة عدد من شبكات الصرف الصحي خاصة في عمارات 1015 والكيش بمربع القيروان ووسط البلاد ومحطات الرفع، إضافة إلى أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء، وكذلك تنظيف شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ وصيانة لعدد من خطوط مياه الشرب في عدد من الأحياء السكنية كما جرى خلال اللقاء بحث استكمال أعمال مشاريع المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار (المحيشي).

وأصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية تعليماته بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة المقايسات وجداول الكميات والمستندات المُتعلقة بهذه المشاريع مع نهاية الأسبوع الجاري وبالتالي البدء في أعمال التنفيذ والصيانة لهذه المشاريع بأسرع وقت ممكن.

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