وزير «محلي الوفاق» يُناقش مع أعضاء مجلس بنغازي المشكلات التي تواجه النازحين

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، ميلاد الطاهر، برئيس وأعضاء المجلس التسييري بنغازي وعدد من أعيان وحكماء بنغازي والنشطاء من أهالي بنغازي النازحين، لمناقشة الظروف والصعوبات التي يعانون منها.

وتناول خلاله الأوضاع الخدمية للنازحين من بنغازي في طرابلس والخطوات التي اتخذت لحلحلة المشاكل والصعوبات التي يعانونها.

كما تناول الاجتماع أوضاع الموظفين بالقطاعات العامة، وكيفية تنسيبهم إلى فروع القطاعات التابعة في مناطق تواجدهم، بالإضافة إلى آلية استخراج أوراقهم الثبوتية من السجلات المدنية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية.

