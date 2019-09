وكيل «صحة الوفاق»: نعمل على تجهيز المرافق والمنشآت الصحية

المتوسط:

قال الوكيل العام لوزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى، إن الوزارة لديها خطة خلال الـ3 أشهر القادمة تتمثل في استعادة تشغيل قسم العظام الذي خرج عن الخدمة قبل 10 سنوات و تفعيل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء داخل مستشفى طرابلس المركزي.

كما وجه الوكيل العام العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والطبية المتخصصة خلال افتتاح قسم العناية بمستشفى طرابلس المركزي بضرورة أدائهم لواجباتهم على أكمل وجه وخصوصًا العاملين في أقسام حساسة كالعنايات والحوادث لا سيما بعد صدور قرار تعديل المرتبات.

وأشار الوكيل العام، إلى أن تقديم الخدمات الطبية يبنى على 3 أسس رئيسية هي بيئة العمل و التجهيزات والأدوية والمستلزمات والموارد البشرية، إذ يمكن التحكم في العاملين الأول والثاني، خاصةً بعد توجه الوزارة إلى تنفيذ مشروعات الصيانة والتجهيز للمرافق الصحية وإمدادها باحتياجاتها.

