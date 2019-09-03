أب يعذب ابنه حتى الموت بمدينة المرج

أخبار ليبيا24-خاص

أقدم رجل على حجز ابنه بغرفة وتعذيبه حتى الموت في جريمة بشعة شهدتها مدينة المرج يوم أمس الإثنين، دون معرفة الأسباب.

وأفاد قسم البحث الجنائي المرج أنه تلقى يوم الإثنين معلومة من أحد عناصره المكلفين بالعمل بمستشفى المرج تفيد بوصول أب يحمل ابنه المتوفي وعليه بعض آثار تعذيب وتنبعث منه رائحة “عفونة” إلى قسم الإسعاف بالمستشفى.

عليه جرى إخطار النيابة العامة والانتقال الفوري والسريع لمعاينة الجثمان، وأثناء إجراء المعاينة اتضح وجود آثار الضرب المبرح على جسد الطفل.

وأفاد البحث الجنائي المرج، أن بعرض الأوراق على النيابة العامة، أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وجرى الانتقال بوالد الطفل للاستدلال معه حول الواقعة، حيث أفاد في البداية أن ابنه وقع من شرفة الشقة.

وبعد ذلك أُخذ أذن من النيابة العامة للانتقال إلى شقة والد الطفل الضحية، لإجراء المعاينة على مكان الواقعة.

ولدى دخول الشقة، عثر عناصر البحث الجنائي على أداة لتعاطي مخدر الحشيش نوع (كنشة) وبعض ذخائر الأسلحة الحربية وسلاح صيد نوع (خرطوش) أيضًا.

وبمواصلة المعاينة، عثرت عناصر البحث الجنائي على آثار لشخص محتجز داخل إحدى الحجرات، حيث تبين أن والد الطفل كان يضعه في هذه الحجرة، ويقوم بتعذيبه وضربه بعنف.

كما تم العثور على أخوة للطفل الضحية محتجزين كذلك في حجره أخرى.

وبمواجهة والد الطفل بالأدلة القاطعة أعترف بأنه قام بحجز ابنه في الغرفة من يوم الجمعة الماضية، وأنه كان يقوم بسكب “الماء الساخن” عليه ويقوم بضربه ضرباً مبرحاً بواسطة أنبوب مطاطي وعصاة خشبية إلى أن فقد الوعي من ليلة الأحد، مما أدى إلى قيامه بنقله إلى المستشفى.

وبالاستدلال أيضاً مع أخوة الطفل، أفادوا أن والدهم كان يحتجز أخوهم الضحية في الحجرة ويقوم بضربه وتعذيبه إلى أن فارق الحياة.

تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.

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