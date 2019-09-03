رئيس المؤسّسة الوطنية للموارد المائيّة يقوم بزيارة تجوليّة على المحطّات

طبرق 03 سبتمبر 2019 (وال)- قام رئيس المؤسّسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدّرسي، أمس الإثنين بزيارة إلى محطّة الرّفع رقم 7 بحيّ عبد المنعم رياض في مدينة طبرق.

ورافقه في الزيارة مهندسي المشروعات بالمؤسسة، وكذلك عضو مجلس النواب المهندس مفتاح الشاعري عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وبحضور المهندس نصر شرح البال مدير مكتب المشروعات ومدير شركة المياه والصرف الصحي المكلف محمد إمحمد

هذا و جاءت الزيارة بناءً على تعليمات السيد فرج بو الخطابية , ووزير المياه بإعطاء التعليمات الفورية بتشغيل المحطة لرفع المياه من أمام عمارات الستارة إلى محطة العودة الرئيسية بعد أن توقفت بفعل فاعل. (وال – طبرق) س م / رس

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