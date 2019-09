«مفوضية اللاجئين»: لا نملك القدرة على نقل المهاجرين المعرضين للخطر خارج ليبيا

المتوسط:

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، يوم أمس الإثنين، إنها تركز في هذا الوقت على إنقاذ الأرواح، والسماح بشكل استثنائي لجميع الوافدين من تلقاء أنفسهم بالبقاء في مرفق التجمع والمغادرة، وذلك بما يتجاوز قدرة المنشأة والغرض منها.

وأوضحت المفوضية، في بيانٍ، أنه في أعقاب الغارة الجوية “القاتلة” على مركز احتجاز تاجوراء في 3 يوليو، وصل أكثر من 400 شخص مشيًا على الأقدام إلى مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، وظلوا به.

ولفتت المفوضية الأممية، إلى أنه بالإضافة إلى هؤلاء الأفراد، دخل العديد من الأشخاص الآخرين إلى المرفق، ممن لم يكونوا في تاجوراء وقت الغارة الجوية، بما فيهم غير المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحة أنه على مدار الشهرين الماضيين، تم استضافة جميع الأفراد في المنشأة بعد معاناتهم في تاجوراء.

وأكملت المفوضية: “الآن مرفق التجمع والمغادرة مكتظ بشدة، فهناك أكثر من 1000 شخص يتم استضافتهم هناك، بينما تبلغ سعة المنشأة 700 شخص، ومن ثم تتعرض البنية التحتية والخدمات في المرفق للتآكل، خاصة مع تدهور الظروف المعيشية التي قد تؤدي إلى وضع غير مستدام.

وأضافت المفوضية: “الاكتظاظ الخطير السائد في المرفق يعني أيضًا أن المفوضية لم تعد قادرة على نقل اللاجئين المعرضين للخطر خارج ليبيا، وهو ما يمثل مصدر قلق بالغ للكثيرين الذين يعانون في مراكز الاحتجاز، ومن ثمَّ فمن الأهمية بمكان التأكد من أن يحافظ المرفق على وظيفته الأصلية، وأن يواصل العمل كمركز عبور، وأن يستمر إجلاء الأشخاص من خلاله لإنقاذ حياتهم”.

