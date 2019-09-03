الأمم المتحدة تكشف بالأرقام واقع المهاجرين في ليبيا

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا العام الجاري سلط خلاله الضوء على أوضاع المهاجرين في البلاد

بوابة افريقيا الإخبارية تستعرض أهم الأرقام الواردة في التقرير بشأن أوضاع المهاجرين.

يوجد في ليبيا 641398 مهاجر بينهم 13% نساء و9% أطفال

وصول 4023 مهاجر لليبيا هذا العام

53410 إجمالي عدد المهاجرين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين

تم تسجيل 5550 مهاجر لدى مفوضية اللاجئين هذا العام

يوجد 4900 مهاجر في مراكز الاحتجاز بليبيا

3500 مهاجر في مراكز الاحتجاز معرضون لخطر القتال

مفوضية اللاجئين قامت بإجلاء 1297 هذا العام

الدولية للهجرة قدمت مساعدات لـ 26 مركز للمهاجرين في 12 منطقة

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