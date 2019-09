«الجامعة العربية»: موقفنا متطابق مع الأمم المتحدة بشأن ليبيا

المتوسط:

أكد مساعد الأمين العام لجماعة الدول العربية، حسام زكي، أنَّ الموقف الأممي حول الملف الليبي يتطابق تماما مع موقف الجامعة العربية.

وأفاد زكي، في تصريح إعلامي، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، يرغب في أن تكون الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي شركاء في المؤتمر الدولي المزمع عقده بخصوص ليبيا.

وأوضح زكي، أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى صيغ مقبولة من الأطراف المؤثرة على الوضع في ليبيا.

وأكد زكي، أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، استطاع خلال الفترة الماضية أن يضع الجامعة في صورة الموقف الذي يجب اتخاذه بخصوص ليبيا.

