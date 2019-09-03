جهاز النهر الصناعي يبحث مشكلة نقص المياه في الزنتان

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية الزنتان خالد محمد بوغليليش رفقة رئيس مجلس الأعيان قبائل الزنتان عمر بالعيد وعضو المجلس التسييري لبلدية الزنتان فوزي محمد الغناي بزيارة عمل إلى المقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ببنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ببنغازي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الوفد عرض على رئيس اللجنة الإدارية للجهاز سبل معالجة المختنقات والنقص الحاد لمياه الشرب داخل بلدية الزنتان التي يعاني منها المواطن منذ مدة ووضع بعض المقترحات والحلول التي وافق عليها رئيس اللجنة الإدارية للجهاز مؤكدا دعمه لتزويد الزنتان بالمياه وتوصيلها إلى الخزانات الخاصة وفق احتياجات المدينة.

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