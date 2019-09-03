الحكم المحلي تبحث أوضاع النازحين من طرابلس

اجتمع اليوم الثلاثاء وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري بنغازي وعدد من أعيان وحكماء المدينة والنشطاء من أهالي بنغازي النازحين، لمناقشة الظروف والصعوبات التي يعانون منها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الاجتماع تناول الأوضاع الخدمية للنازحين من بنغازي في طرابلس والخطوات التي اتخذت لحلحلة المشاكل والصعوبات التي يعانونها كما تناول الاجتماع أوضاع الموظفين بالقطاعات العامة، وكيفية تنسيبهم إلى فروع القطاعات التابعة في مناطق تواجدهم، بالإضافة إلى آلية استخراج أوراقهم الثبوتية من السجلات المدنية التابعة لمصلحة الأحوال المدنية.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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