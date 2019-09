«دفاع النواب»: العصابات التشادية احتلت مرزق بدعم من الوفاق

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن العصابات التشادية التي احتلت مدينة مرزق وقامت بالتطهير العرقي فيها، مدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، حسب قوله.

وأشار الميهوب، إلى أن حكومة الوفاق أمدت العصابات التشادية بالسلاح والعتاد للقيام بالجرائم التي ارتكبتها في ليبيا.

وكشف الميهوب، أن عصابات تشادية معارضة احتلت مدينة مرزق في الجنوب الليبي، وأعلنت ما يسمى بـ “سلطنة التبو”، مؤكدًا أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستخاطب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشأن ما أعلنته المليشيات في الجنوب الليبي. على حد وصفه

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن سيادة ليبيا غير قابلة للتقسيم أو إعلان أية مدن مستقلة بذاتها، وأن الأمر يعد انتهاكًا للسيادة الليبية.

وتشهد مدينة مرزق مواجهات عنيفة منذ مطلع أغسطس الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 مدنيا، وإصابة أكثر من 200 شخص، بحسب بيانات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، في وقت سابق، ما دفع مجلس النواب إلى إعلان مرزق مدينة منكوبة.

