بلدية بنغازي تتابع صيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري أمس الإجراءات المتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في المدينة، وذلك خلال لقائه مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي وعددا من المسؤولين.

وتمثلت المشاريع التي تمت مناقشتها في تنفيذ وصيانة عدد من شبكات الصرف الصحي، خاصة في عمارات الألف وخمس عشرة وحدة سكنية، والكيش بمربع القيروان ووسط البلاد وغيرها .

كما نوقشت أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار قبل حلول فصل الشتاء، إلى جانب تنفيذ وصيانة عدد من خطوط مياه الشرب في الأحياء السكنية، واستكمال مشاريع المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار، هذا وأصدر بوجواري تعليماته بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة المقايسات وجداول الكميات والمستندات المتعلقة بهذه المشاريع مع نهاية الأسبوع الجاري.

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