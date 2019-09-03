امغيب: فصل تصفية الحسابات الأخير من مسرحية حكومة السراج والمليشيات بات قريباً

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الحل السياسي السلمي الذي يسعى إليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الآن من خلال النخب السياسية والثقافية وإرسال الوفود إلى شيوخ القبائل هو ما سعى إليه البرلمان أكثر من مرة وهو ما طالب به القائد العام للقوات المسلحة في آخر اجتماع معه.

امغيب تسائل في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أنه لماذا السراج في اجتماع ابوظبي لم يجنب السراج كل هذه الدماء ؟؟.

وإعتبر أن المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس شعرت بالخطر من تحركات واجتماعات السراج الأخيرة، داعياً إياهم لإنتظارالفصل الأخير قريباً من مسرحية حكومة السراج والمليشيات تحت اسم(تصفية الحسابات).

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