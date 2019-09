«الصغير»: لا يوجد حول السراج إلا قطاع الطرق الطامعين بثروات ليبيا

المتوسط:

أعرب سفير ليبيا السابق لدى دولة السنغال، حسن الصغير، عن رفضه للتعامل مع فايز السراج كرئيس الوزراء بحكومة الوفاق، واصفا إياه بعلي بابا ليبيا.

وقال الصغير، في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” لا أحد يحترم نفسه وأهله وبلده يرضى بان يحسب عليه أن يجلس مع السراج الآن كرئيس أو سياسي.. السراج الآن ليس إلا علي بابا ليبيا ولا يوجد حوله إلا قطاع طرق.. ولا يرضى بالجلوس معه إلا من كان طامعا ببعض ما نهبه باسم ليبيا ووضعه في مغارة أبو ستة”.

