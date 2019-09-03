رئيس قسم الشّؤون الفنيّة:- جهاز الرّنين المغناطيسي الجديد سيكون جاهزا للعمل في وقتٍ قريب

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال) – ذكر رئيس قسم الشّؤون الفنيّة بمركز بنغازي الطّبي المهندس، يوسف الربيعي إن الشّركة المصنعة لجهاز الرنين المغناطيسي هى (Siemens) الآلمانية متخصصة في الأجهزة الطبية تملك تكنولوجيا ممتازة في المجال الطبي ، حيث تم توريد الجهاز من قبل شركة المجموعة العالمية للمعدات الطبية وتم تكليفها من إدارة المركز الطبي.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، فقد صرح الربيعي، إن الجهاز تم وصوله يوم 24 أغسطس 2019 ، وبعد إستلام الجهاز كان لدينا عمليات تحوير للمبنى الخاص بالجهاز ، وتمّت عمليّة التّحوير في غضون أسبوع عن طريق مقاول التّشغيل والصّيانة بالمركز الطّبي (شركة المجموعة العالميّة للهندسة والإنشاءات).

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تفعيل الجهاز، واستقبال الحالات قريباً ـ بإذن الله ـ عن طريق الصفحة الرسمية لمركز بنغازي الطبي وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حاليا الجهاز تم تركيبه بالكامل ودخل مرحلة المعايرة وهي تجريب الجهاز

وأكمل رئيس قسم الشؤون الفنية، بعد أن يتم تشغيله واكتماله ويكون قيد التشغيل سيسلم الجهاز إلى رئيس قسم الأشعة بمركز بنغازي الطبي، وسيتم تدريب 10 عناصر فنية من قسم الأشعة عن طريق فني متدرب من الشركة الموردة. (وال – بنغازي) ع ع / هــ ع

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