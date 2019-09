المتوسط:

التقت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لبحث أوضاع اللاجئين حول العالم، خاصة اللاجئين في ليبيا وسوريا.

وبحسب مكتب المفوضية في بروكسل، فقد تطرق الجانبان إلى الوضع المقلق في ليبيا.

وشدد الجانبان، على ضرورة تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق، لمساعدة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

