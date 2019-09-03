بحث ضم الشركة العامة للورق والطباعة لوزارة الداخلية

اجـتمع وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا الـيوم الـثلاثاء بـمدير عـام الـشركة الـعامة للـورق والـطباعة ورئـيس لـجنة حـصر أمـلاك وزارة الـداخلية ورئـيس مـكتب شـؤون الـضباط بـالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الـذي عـقد بـمقر الـوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة إمـكانية ضـم الـشركة الـعامة للـورق والـطباعة لـوزارة الـداخلية وذلك بهدف الـسيطرة الأمنية ومـتابعة ومـراقبة الـمطبوعات الـصادرة عـن الـشركة والـوقوف عـلى نـواقص واحتياجات الـشركة لاستئناف الـعمل بـها.

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