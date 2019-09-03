«داخلية الوفاق» توثق الهجمات على مطار معيتيقة منذ 21 يونيو الماضي

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن مطار معيتيقة تعرض لأكثر من 11 هجوما منذ يوم 21 يونيو الماضي، وذلك بعد قصف صاروخي تعرض له المطار فجر السبت الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى «مقتل موظف بمكتب السلامة المدنية إثر إحدى الهجمات على المطار»، مشيرًا إلى «اعتداءات أخرى استهدفت مطاري مصراتة وزوارة الدوليين».

ونوهت الداخلية إلى أن القصف الذي وقع السبت أدي إلى «تأذي عدد من الحجاج الليبيين كانوا قادمين على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد آدائهم مناسك الحج، وإصابة عدد منهم بجروح بليغة، وقلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف».

وناشد البيان «المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على استصدار القرارات اللازمة بحظر قصف المنشات المدنية، وإدانة من يقوم بذلك وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية».

– 21 يونيو: سقوط خمسة قذائف على مهبط مطار معيتيقة نتج عنه توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 3 يوليو: سقوط من القذائف على مهبط مطار معيتيقة الدولي نتج عنه توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 3 أغسطس: سقوط عدد من القذائف خلف الصالة الخاصة بكبار الزوار ومهبط المطار، ونشب بسببها عدد من الحرائق.

– 11 أغسطس: سقوط ثلاثة قذائف بمطار معيتيقة الدولي، وأخرى على منزل لأحد المواطنين قيد الإنشاء، وإصابة عدد ثلاثة أشخاص أصيب أحدهم بشطية في الرأس واليد وإصابته بليغة.

– 15 أغسطس: سقوط عدد من الصواريخ بمطار معيتيقة الدولي مما نتج عنه وفاة عضو تابع لأمن المطار، ويدعى أحمد عبدالفتاح الفرجاني وإصابة آخر ويدعي رمضان محمد طلحة وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 15 أغسطس: سقوط 4 صواريخ بمطار زواره الدولي عدد 1 صاروخ منها علي المدرج وعدد 3 صواريخ بجانب المدرج، وكذلك سقوط برميل متفجرات خارج المطار مما نتج عنه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 16 أغسطس: سقوط عدد من الصواريخ على مطار زواره الدولي، وإصابة مبني الأمن والسلامة بأضرار بليغة وأصيب أحد أعضاء الأمن والسلامة ويدعى وديع الإدريسي مما نتج عنه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 24 أغسطس: سقوط عدد من القذائف خلف مديرية أمن مطار معيتيقة الدولي وتسببت في أضرار في بعض السيارات الموجودة بالمكان وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 27 أغسطس: سقوط عدد من القذائف خلف مطار معتيقة الدولي مما نتج عنه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

– 1 سبتمبر: سقوط 6 صواريخ على مطار معيتيقة الدولي عدد 2 منها سقطت بالقرب من طائرة تابعة للخطوط الليبية متجهة إلى القاهرة مما أدى إلى إصابتها بشظايا بثقب في خزان الوقود وثقب آخر في بدن الطائرة، وإصابة المواطنة هبة عيسى قريدج عمرها 17 سنة من مدينة الرنتان، وسقط صاروخ واحد على الطريق العام بالقرب من البوابة الرئيسية، مما أدى إلى إصابة 2 من أعضاء الشرطة بشظايا وهما «ر.ع.عبدالباري كلش» و«شرطي أصيل المهذب وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

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