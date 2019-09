«باشاغا» يبحث مـع مـدير «الـعامة للـورق» احتياجات الشركة

المتوسط:

اجـتمع وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، صـباح الـيوم الـثلاثاء بـمدير عـام الـشركة الـعامة للـورق والـطباعة ورئـيس لـجنة حـصر أمـلاك وزارة الـداخلية ورئـيس مـكتب شـؤون الـضباط بـالوزارة.

وخـلال الإجـتماع الـذي عـقد بـمقر الـوزارة بـطرابلس، تمَّ إمـكانية ضـم الـشركة الـعامة للـورق والـطباعة لـوزارة الـداخلية، وذلك للـسيطرة الأمنية ومـتابعة ومـراقبة الـمطبوعات الـصادرة عـن الـشركة، والـوقوف عـلى نـواقص واحـتياجات الـشركة لاسـتئناف الـعمل بـها.

