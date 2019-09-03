أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق افتتاح قسم العناية بمستشفى طرابلس المركزي بالمنطقة الغربية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والطبية المتخصصة بضرورة أدائهم لواجباتهم على أكمل وجه وخصوصًا العاملين في أقسام حساسة كالعنايات والحوادث لا سيما بعد صدور قرار تعديل المرتبات.

وأعلن عيسى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عن خطة الوزارة خلال الأشهر الـ3 القادمة مبينا أنها تتمثل في استعادة تشغيل قسم العظام الذي خرج عن الخدمة قبل 10 سنوات وتفعيل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء داخل مستشفى طرابلس المركزي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تقديم الخدمات الطبية يبنى على 3 أسس رئيسية هي بيئة العمل والتجهيزات والأدوية والمستلزمات والموارد البشرية، موضحا أنه يمكن التحكم في العاملين الأول والثاني خصوصًا بعد توجه الوزارة إلى تنفيذ مشروعات الصيانة والتجهيز للمرافق الصحية وإمدادها باحتياجاتها.

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