وزير «صحة الوفاق» يُشكل لجنة تتولى استحداث برنامج مجتمعي للوقاية من أمراض القلب

أصدر وزير الصحة المفوض لحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، تتولى استحداث برنامج مجتمعي وطني متكامل للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتتولى اللجنة أيضًا بموجب المادة رقم (2) من نص القرار رقم (275) لسنة 2019 وضع الخطط والسياسات للحد من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية الصحية منها والنفسية والاجتماعية والإقتصادية على الفرد والمجتمع.

كما تتولى منح أمراض القلب والأوعية الدموية الأولوية وإدراجها ضمن السياسات العامة والخاصة في كافة قطاعات الدولة واعتبارها برنامجًا وطنيًا‘ إلى جانب استحداث السجل الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية.

وبموجب القرار، سيكون من مهام اللجنة إجراء المسوحات الطبية لاكتشاف الأمراض المختلفة مبكرًا وتحديد وتقييم عوامل الاختطار في المجتمع، فضلًا عن حل المشاكل المترتبة عن القصور في بعض التخصصات الأساسية النادرة مثل جراحة القلب للأطفال وتخدير الأطفال والدراسات الكهروفسيولوجية.

