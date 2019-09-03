النقابة العامة للنقل الجوي تصدر بيانا حول الهجمات على مطار معيتيقة

أصدرت النقابة العامة للنقل الجوي بيانا بشأن الهجمات المتكررة على مطار معيتيقة الدولي، استنكرت فيه الاعتداءات، ودعت للحفاظ على العاملين بالقطاع والممتلكات العامة.

وأعربت النقابة عن تأييدها للإجراءات التي اتخذت بشأن نقل حركة الطيران إلى مطار مصراتة الدولي حاليا، لتأمين سلامة المسافرين والأطقم الجوية والطائرات وعودة الحركة الجوية للعمل، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بعدم عودة التشغيل بمطار معيتيقة إلى حين انتهاء الحرب الدائرة حول طرابلس .

كما طالبت النقابة العامة للنقل الجوي كافة رؤساء وأعضاء نقابات المناطق والنقابات العامة للضيافة والمراقبة الجوية والمهندسين، بضرورة التنسيق معها لعقد اجتماع خاص بالأحداث الجارية على مطار معيتيقة الدولي.

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