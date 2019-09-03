بالتفاصيل.. مطار معيتيقة يتعرض لهجمات 11 مرة

وثقت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الهجمات التي تعرض لها مطار معيتيقة منذ بدء اشتباكات العاصمة طرابلس مبينة أنه تعرض لهجمات 11 مرة كما جرى استهداف مطاري مصراتة وزوارة الدوليين.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بتاريخ 21 يونيو الماضي سقطت 5 قذائف على مهبط مطار معيتيقة نتج عنها توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار كما أنه بتاريخ 3 يوليو سقطت عدد من القذائف على مهبط مطار معيتيقة نتج عنها توقف حركة الملاحة الجوية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 3 أغسطس الماضي سقطت عدد من القذائف خلف الصالة الخاصة بكبار الزوار ومهبط المطار ما أدى إلى نشوب عدة حرائق كما أنه بتاريخ 11 أغسطس سقطت 3 قذائف بمطار معيتيقة وأخرى على منزل أحد المواطنين ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 15 أغسطس سقطت عدد من الصواريخ على مطار معيتيقة الدولي نتج عنها وفاة عنصر تابع لأمن المطار وإصابة آخر كما تم إيقاف حركة الملاحة بالمطار.

وبينت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 15 أغسطس سقطت 4 صواريخ على مطار زوارة الدولي كما سقط برميل متفجر خارج المطار مما نتج عنه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار وبتاريخ 16 أغسطس سقطت عدد من الصواريخ على مطار زوارة وأصيب مبنى الأمن والسلامة بأضرار بليغة كما أصيب أحد أعضاء الأمن والسلامة مما نتج عنه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

ولفتت الوزارة إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس سقطت قذائف على مطار معيتيقة ما نتج عنه إصابة هنقر خاص بشركة مناولة وإصابة شخص وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

وبينت الوزارة أنه بتاريخ 24 أغسطس سقطت قذائف خلف مديرية أمن مطار معيتيقة وتسبب ذلك في أضرار ببعض السيارات الموجودة بالمكان وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار كما أنه بتاريخ 27 أغسطس سقطت عدد من القذائف خلف مطار معيتيقة ما نتج عنها إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار كما أنه بتاريخ 1 سبتمبر سقطت 6 صواريخ على مطار معيتيقة سقط 2 منها بالقرب من طائرة ما أدى لاصابتها بشظايا وثقب في خزان الوقود وآخر في بدن الطائرة وإصابة مواطنة كما سقط صاروخ على الطريق العام بالقرب من البوابة الرئيسية مما أدى إلى إصابة 2 من أعضاء الشرطة بشظايا وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل على استصدار القرارات اللازمة بحظر قصف المنشآت المدنية وإدانة من يقوم بذلك وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية.

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