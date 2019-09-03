المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معتيق”، اليوم الثلاثاء، وزير المالية فرج بومطاري، الذي استعرض أمام النائب الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال اللجان والإدارات المختصة بشأن البدء في مناقشات إعداد الميزانية العامة للسنة المالية 2020م.

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء برنامج التأمين الصحي لإسهامه في الرفع من مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، وآليات تنفيذه.

The post «معيتيق» يبحث مع وزير المالية برنامج التأمين الصحي appeared first on صحيفة المتوسط.

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