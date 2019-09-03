تخريج دفعة المخابرة واللاسلكي بمنطقة طبرق العسكرية

أقيم أمس في منطقة طبرق العسكرية، حفل تخريج دفعة المخابرة واللاسلكي، بعد إنهائهم دورة تدريبية تحت إشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، بتكليف ومتابعة من آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة.

هذا وأكد آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق والمشرف على الدورة، أن المستهدفين فيها هم من منتسبي مختلف وحدات منطقة طبرق العسكرية، وأنه تم تدريبهم على هذا المجال لتسهيل المهام القادمة للوحدات وطرق التخابر على اللاسلكي، وتواصل الوحدات المكلفة على مسافات بعيدة مع الغرفة الرئيسية، والربط بين كافة الوحدات والإدارات العسكرية.

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