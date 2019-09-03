استمرار تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا24-خاص

لازال حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة معلقة، وذلك منذ الهجمات الصاروخية التي تعرض لها يوم السبت الماضي.

ولم تصدر حتى وقت قريب من اليوم الثلاثاء أي معلومات تفيد بإمكانية إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران من وإلى المطار، حيث أشارت المعلومات الصادرة من إدارة مطار معيتيقة إلى استمرار إقلاع وهبوط الرحلات الخاصة بالمطار من وإلى مطار مصراتة.

واستنكرت النقابة العامة للنقل الجوي بطرابلس الهجمات المتكررة على مطار معيتيقة الدولي، ودعت للحفاظ على العاملين بالقطاع والممتلكات العامة.

وأعربت النقابة عن تأييدها للإجراءات التي اتخذت بشأن نقل حركة الطيران إلى مطار مصراتة الدولي حاليا، لتأمين سلامة المسافرين والأطقم الجوية والطائرات وعودة الحركة الجوية للعمل.

وطالبت النقابة كافة الجهات المسؤولة بعدم عودة التشغيل بمطار معيتيقة إلى حين انتهاء الحرب الدائرة حول طرابلس.

كما طالبت رؤساء وأعضاء نقابات المناطق والنقابات العامة للضيافة والمراقبة الجوية والمهندسين، بضرورة التنسيق معها لعقد اجتماع خاص بالأحداث الجارية على مطار معيتيقة الدولي.

وفي هذا الإطار قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن مطار معيتيقة تعرض لأكثر من 11 هجومًا منذ يوم 21 يونيو الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى “مقتل موظف بمكتب السلامة المدنية إثر إحدى الهجمات على المطار”.

ونوهت الداخلية إلى أن القصف الذي وقع السبت أدى إلى تأذي عدد من الحجاج الليبيين كانوا قادمين على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد أدائهم مناسك الحج، وإصابة عدد منهم بجروح بليغة، وقلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف.

وناشد البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل على استصدار القرارات اللازمة بحظر استهداف المنشآت المدنية، وإدانة من يقوم بذلك وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية، وذلك دون أن يذكر صراحة الجهة القائمة خلف استهداف المتكرر للمطار.

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