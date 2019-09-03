الثني يبحث الميزانيات الخاصة بالمرافق الصحية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحث سير عمل وزارة الصحة والميزانيات الخاصة بالمرافق الصحية عن النصف الثاني من هذا العام.

وأوضح وزير الصحة مستجدات سير العمل بمركز بنغازي الطبي وأوضاعه كما اطلع الثني على نتائج مهمة العمل التي أوفد لها وزير الصحة إلى الأردن لحضور حفل تخرج لعدد من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ، وكذلك زيارة بعض المستشفيات.

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