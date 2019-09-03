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“المرور والتراخيص” تنشر تمركزات أمنية وسط صرمان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام قسم المرور والترخيص بمديرية أمن صرمان رفقة الأجهزة الأمنية بالمدينة بوضع تمركزات أمنية انتشرت في أكثر من نقطة في المدينة.

وتأتي هذه التمركزات ضمن بنود حملة أمنية وُضعت مُسبقاً بهدف ضبط الأشخاص المخالفين لقواعد السلامة المرورية، والذين يُعرضون حياة باقي المواطنين للخطر.

كما تهدف الحملة الأمنية في صرمان لفرض الأمن داخل المدينة خاصة في مداخلها ومخارجها وعلى الطريق الساحلي والإشارات الضوئية، ومُختلف المناطق الحيوية.

وأكد عناصر الأمن المُشاركون في هذه الحملة، أنها ستستمر حتى يتم فرض الأمن وحماية المواطنين وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين، فيما أبدى المواطنون ارتياحهم لمظاهر انتشار الأمن داخل المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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