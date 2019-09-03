«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج

تمكن قسم البحث الجنائي المرج من كشف ملابسات قضية مقتل طفل عذبه أبوه حتى الموت.

وتلقى القسم بلاغا أمس الإثنين بوصول شخص إلى المستشفى ومعه ابنه متوفى، ويظهر بجثمانه آثار تعذيب، وعليه تم إخطار النيابة العامة، وانتقل أفراد القسم لإجراء المعاينة على الجثمان.

واتضح من المعاينة أن الطفل تعرض إلى ضرب مبرح، وعرضت النتيجة على النيابة، التي أمرت بعرض الجثمان على قسم الطب الشرعي؛ لمعرفة سبب الوفاة.

وفي إفادته، قال والد الطفل إن ابنه سقط من شرفة المنزل، وبعد ذلك أخذ رجال القسم إذنا من النيابة العامة للانتقال إلى المنزل، وهناك ضبطوا «أداة تعاطي نوع (كنشة)، وبعض الذخائر، وسلاح صيد نوع (خرطوش)».

كما عثر على مكان احتجاز داخل إحدى الغرف، حيث تبين أن الأب كان يضع الطفل في هذه الحجرة، ويعذبه، ويضربه ضربا مبرحا، كما تبين أن إخوة الطفل محتجزون في غرفة أخرى.

وبمواجهة والد الطفل بتلك الأدلة، اعترف أنه احتجز ابنه في الغرفة يوم الجمعة الماضي، وسكب عليه الماء الساخن، واعتدى عليه بالضرب المبرح بواسطة أنبوب مطاطي وعصا خشبية، إلى أن فقد وعيه، مما دفعه إلى نقله للمستشفى ظهر اليوم الثلاثاء، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، كما قال إخوة الطفل إن والدهم كان يحتجز أخاهم ويعذبه حتى فارق الحياة، عليه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.

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