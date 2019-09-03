بدء إنشاء مبنى جديد للسجل المدني بالإبيار أكتوبر المقبل

قال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، عقيد أسامة الدرسي، اليوم الثلاثاء إن جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة الموقتة سيبدأ العمل في إنشاء المبنى الجديد للسجل المدني في بلدية الإبيار، خلال شهر أكتوبر المقبل، ليكون أحد أهم السجلات بفرع بنغازي.

وعقد الدرسي اجتماعا مع مجلس حكماء الإبيار، بحث خلاله وضع السجل في البلدية والمشاكل التي يعاني منها، حسب بيان المصلحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب البيان، يعاني السجل المدني في الإبيار من نقص الإمكانات، وعدم توافر مبنى مناسب للموظفين، كما يتغيب عشرات الموظفين دون أعذار.

وأوضح الدرسي أن مصلحة الأحوال المدنية تعاني نقص الإمكانات، لكن فرع بنغازي لم يتوقف عن العمل، بل استمر في تقديم خدماته وفتح أبواب السجلات أمام المواطنين.

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