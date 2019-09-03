مدير التفتيش بداخلية الوفاق يصدر هذه التوجيهات

عـقد مـدير الإدارة الـعامة للـتفتيش والـمتابعة بوزارة الداخلية عـميد الـمهدي ابـوسنينة الـيوم الـثلاثاء اجـتماعاً بـرؤساء الـمكاتب ومـدراء فـروع الإدارة الـغربية والـجنوبية والـوسطى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ابـوسنينة أكد عـلى ضـرورة الـتقيد بـالضبط والـربط وتـنفيذ الـتعليمات وعـدم الـتقاعس عن أداء الـواجبات والـعمل عـلى تـقوية الإدارة والـعمل بـروح الـفريق الـواحد وضـرورة تـفعيل دور مـكتب الـدوريات والـتفتيش والـعمل بـكل قـوة وشـدة وضـبط الـمخالفين للـتعليمات مـن أعـضاء هـيئة الـشرطة والـتفتيش وتـطبيق الـقوانين والـضوابط الـمعمول بـها فـي الوزارة.

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