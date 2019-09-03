عبدالعزيز: السراج إختزل الوطن في مجموعة معينة بإجتماع النخب

ليبيا – علق عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبدالعزيز على إجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التشاوري بالنخب السياسية والثقافية ، مشيراً إلى أنه إختزل الوطن في مجموعة معينة البعض منهم لا يمثل سوى نفسه وأغلبيتهم كانوا من أشد أعداء فبراير وبركان الغضب ومن أشد مؤيدي المجرم المتمرد بحسب قوله.

عبدالعزيز قال في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن السراج في كل يوم يثبت أنه ليس أهل لهذا المكان والمنصب، داعياً أهل العقد والحل الحقيقين الذين دفعوا أغلى ما يملكون إلى الجلوس جميعاً لوضع الأمور في نصابها.

وقال :”كنا نعتقد أن شخصيات كنوري بوسهمين و المفتي موجودين وأن مدن ثائرة ومحمود بن رجب سيكونوا موجودين بالإجتماع بالإضافة لقيادات غريان لكننا وجدنا شخصيات اتعفف عن ذكرها الآن، السؤال المحوري إن كان السراج يرى هؤلاء هم أهل العقد والحل ماذا نفعل نحن لماذا نخرج و ندعوا الناس و نشد على أيدي الثوار يومياً ما دام هؤلاء هم أهل الحل و العقد لنصمت نحن”.

وأشار إلى أن السراج لا يعلم من التوافق إلا التوافق مع الأزلام وأعداء فبراير لتكون أسرار الدولة لدى من يكيل لفبراير، مشدداً على أهمية التوقف عند ما يحصل وإعادة قراءة المشهد بشكل دقيق.

كما إتهم المشير حفتر بأنه يسعى لإيقاف مطار معيتيقة كهدف أساسي له من خلال الهجوم على المطار للتضييق على العاصمة أكثر وشل حركة المطار الوحيد فيها، مرجعاً إستهداف قوات حفتر لمطار معيتيقة إلى توجيه رسالة بأنه لا زال قوي خاصة بعد ما وقع غريان بهدف رفع معنويات القوات المسلحة.

وأعرب عن أسفه وإنزعاجه من عدم وجود أي تحرك سياسي من حكومة الوفاق أو خروج أهالي العاصمة للميادين للتنديد بالهجوم على المطار خاصة أنه لأول مرة منذ “فجر ليبيا” تتوقف حركة الطيران في طرابلس.

وعن حديث البعض حول دعوة حزب الجبهة الوطنية للسراج بدلاً من الإجتماع الذي سمي بالنخب للاجتماع بالأحزاب إن كان يري بالفعل دولة مدنية واصفاً حديثهم بـ”التخريف”، مضيفاً أنه قدم إستقالته من حزب العدالة و البناء لأنه إنحرف رأيت عن “فبراير”.

كما نوّه إلى أن الأحزاب هي مكسب رئيسي من مكاسب فبراير والانخراط في العمل الحزبي لبناء الوطن دون تقديم مصلحة الحزب على الوطن، متابعاً” ندعوا رئاسة المجلس الرئاسي بالإجتماع مع الأحزاب لأنها تمثل الدولة المدنية و المجتمع هذا بعيد عن الصحة لأن من يمثل المجتمع هم المدافعين عنه في الجبهات ومن يعملون ليلاً نهاراً لدعم الجبهات بكل الإحتياجات.

ولفت إلى أن من قام بالإحتفالات بمناسبة ذكرى”إنقلاب سبتمبر” عددهم قليل جداً ولا يشكلون أي خطر على البلاد فهم فئة من الأشخاص لا يستطيعون الخروج من عباءة العبودية.

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