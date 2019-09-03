الهلال الأحمر يُجري جولة لتفقد أحوال نازحي طرابلس

نظم مدير جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس اجتماعا ضم مدير العمليات بالفرع ومنسق وحدة شؤون المرأة بالجمعية وذلك للتشاور وتنسيق جدولة منظمة “تقودنا”.

وتضمن الاجتماع جولة إنسانية استطلاعية لتفقد أحوال جميع الأطفال النازحين القاطنين بالمستشفيات بمختلف الأماكن والكشف عن الأمراض التي يعانون منها، إضافة إلى تقديم المساعدة لهم في محاولة من أعضاء الجمعية للتخفيف عنهم ومتابعة حالاتهم الصحية.

وتطالب المنظمات الإنسانية بضمان توفير السكن المناسب للنازحين ومنحهم المساعدات الإنسانية واحتفاظهم بحقهم في العودة بأمان وكرامة إلى ديارهم، موصية جميع الأطراف بوقف العمليات القتالية.

ويأتي ذلك على خلفية “الأرقام المرعبة” لأعداد النازحين من طرابلس على خلفية استمرار الحرب بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي، حيث بلغوا بحسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من 82 ألفا.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم النازحين يعيشون الآن ظروفا قاسية، فيما نُشرت 3 فرق طبية طارئة لتقديم خدماتها ومن بينها العمليات الجراحية الكبرى التي وصل عددها إلى أكثر من 246 عملية، فضلا عن تزويد المؤسسات الصحية بمجموعات دوائية للولادات الطبيعية والقيصرية ومساعدات أخرى للنازحين.

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