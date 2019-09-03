أمن السواحل يبحث صيانة الزوارق البحرية التابعة للإدارة

عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري اليوم الثلاثاء اجتماعا برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماعالذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بالإدارة والوقوف على الاحتياجات لإنجاح سير العمل داخلها.

وجرى خلال الاجتماع التطرق لموضوع الزوارق البحرية التابعة للإدارة وآلية تفعيلها وصيانتها وكذلك أعمال الصيانة لمبني الإدارة الرئيسي بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم منتسبيها وتفعيل الإدارة لإنجاح سير العمل بها.

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