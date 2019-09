«طبرق العسكرية» تشهد تخريج دفعة المخابرة واللاسلكي

شهدت منطقة طبرق العسكرية، حفل تخريج دفعة المخابرة واللاسلكي، بعد إنهائهم دورة تدريبية تحت إشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، بتكليف ومتابعة من آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة.

وأكد آمر الاتصالات السلكية واللاسلكية بغرفة العمليات الرئيسية بمنطقة طبرق والمشرف على الدورة، أن المستهدفين فيها هم من منتسبي وحدات منطقة طبرق العسكرية.

وأشار إلى إنه تم تدريبهم على هذا المجال لتسهيل المهام القادمة للوحدات وطرق التخابر على اللاسلكي، وتواصل الوحدات المكلفة على مسافات بعيدة مع الغرفة الرئيسية، والربط بين كافة الوحدات والإدارات العسكرية.

