بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، الإجراءات المتعلقة بمشاريع الصرف الصحي في المدينة.

جاء ذلك خلال لقائه مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي وعددا من المسؤولين.

وتمثلت المشاريع التي تمت مناقشتها في تنفيذ وصيانة عدد من شبكات الصرف الصحي، خاصة في عمارات الألف وخمس عشرة وحدة سكنية، والكيش بمربع القيروان ووسط البلاد وغيرها .

