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أسعار العملات الدولية والعربية بالسوق الرسمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تباينت أسعار الصرف الرسمية للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء. 

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق 0.0039 دينار، مسجلا 1.4182 د‫ينار اليوم مقابل 1.4143 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض الجنيه الاسترليني بفارق 0.0176 دينار مسجلا 1.7037 د‫ينار مقابل 1.7213 دينار أمس، كما تراجع اليورو بمقدار 0.0024 دينار مسجلا 1.5521 د‫ينار مقابل 1.5545 د‫ينار أمس.

وفي حين استقر سعر صرف الين الياباني عند مستوى 1.33 د‫ينار، انخفض الايوان الصيني بفارق 0.0001 دينار مسجلا 0.1974 د‫ينار مقابل 0.1975 د‫ينار. أما الليرة التركية فقد ارتفعت إلى 0.2439 د‫ينار مقارنة بـ0.2426 د‫ينار أمس، بفارق 0.0013 دينار.

على صعيد العملات العربية صعد الدرهم الاماراتي بفارق 0.0010 دينار، ليرتفع إلى 0.3861 د‫ينار مقابل 0.3851 د‫ينار أمس. أما الدينار التونسي فقد ارتفع بفارق 0.0003 دينار، ليسجل 0.4925 د‫ينار مقابل 0.4922 د‫ينار أمس، بينما حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.118 د‫ينار ليبي الذي سجله الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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