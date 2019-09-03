صحة الوفاق تطلق برنامجا جديدا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عميد بلدية سرت يتفقد أعمال الصيانة في معهد أسماء
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أسعار العملات الدولية والعربية بالسوق الرسمية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
رئس «بلدية بنغازي» يبحث تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
«طبرق العسكرية» تشهد تخريج دفعة المخابرة واللاسلكي
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك