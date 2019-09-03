عماري يبحث عودة الشركات التركية إلى ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التطرق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما التعليم والعمل على زيادة عدد الموفدين من الطلبة الليبيين إلى تركيا، ليشمل تخصصات العلوم الإنسانية والشريعة الإسلامية، إضافة إلى استعراض الوضع الدولي والتحركات السياسية للدول المعنية بالملف الليبي، وأهمية التنسيق بين ليبيا والدول الداعمة لها في جهودها لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما شدد عماري، على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع الشركات التركية.

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