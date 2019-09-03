المؤقتة تتابع سير عمل وزارة الصّحة

قرنادة-العنوان

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة عبدالله الثّني اليوم الثلاثاء، على سير عمل وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد في بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، الميزانيات الخاصة بالمرافق الصحية عن النصف الثاني من هذا العام.

وأوضح وزير الصحة لرئيس الحكومة مستجدات سير العمل بمركز بنغازي الطبي وأوضاعه.

واطلع الثني على نتائج مهمة العمل التي أوفد لها وزير الصحة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لحضور حفل تخرج لعدد من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ، وكذلك زيارة بعض المستشفيات.

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